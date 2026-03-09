ELEIÇÕES 2026

A primeira pesquisa eleitoral de 2026 registrada no Tribunal Superior Eleitoral aponta vantagem do senador Omar Aziz na disputa pelo Governo do Amazonas. Em segundo lugar, aparece o prefeito de Manaus, David Almeida. O levantamento foi realizado pelo instituto Direto ao Ponto Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira (09/03).

A pesquisa ouviu 1,2 mil eleitores entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março em Manaus e em outros 14 municípios do interior do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-05275/2026.

Cenário espontâneo

No cenário espontâneo, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, a maioria ainda não definiu voto. Segundo o levantamento, 77% disseram não saber ou preferiram não responder.

Entre os nomes citados, Omar Aziz aparece com 6%, seguido pelo prefeito de Manaus, David Almeida, com 4%, e pela professora Maria do Carmo, também com 4%. O governador Wilson Lima foi lembrado por 3% dos entrevistados.

Cenários estimulados

Quando os nomes são apresentados aos eleitores, Omar Aziz lidera em todas as simulações. No primeiro cenário, o senador aparece com 32% das intenções de voto. David Almeida e Maria do Carmo aparecem tecnicamente empatados, ambos com 23%. O vice-governador Tadeu de Souza registra 10%.

Leia mais

Vídeo mostra comemoração de suspeitos após estupro coletivo no RJ: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Acidente entre ônibus de rota e carros trava trânsito no Centro de Manaus

