Banca afirma que prestou consultoria jurídica ao banco e nega atuação no STF

O escritório de advocacia Barci de Moraes divulgou nota à imprensa nesta segunda-feira (9) para detalhar os serviços que prestou ao Banco Master. Além disso, a banca esclareceu que nunca conduziu nenhuma causa no Supremo Tribunal Federal.

A advogada Viviane Barci de Moraes comanda o escritório. Seus filhos também fazem parte do quadro de sócios, enquanto ela mantém papel central na gestão da banca.

Nota foi divulgada após declarações de Moraes

O comunicado surgiu depois que Alexandre de Moraes negou ter recebido mensagens de Daniel Vorcaro, dono do banco, em 17 de novembro do ano passado.

Na mesma data, Vorcaro enfrentou sua primeira prisão como alvo da Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades no Banco Master.

Escritório prestou consultoria jurídica entre 2024 e 2025

Segundo a nota, a banca prestou consultoria jurídica ao banco e atuou na Justiça entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Quinze advogados trabalharam diretamente no projeto.

Embora os valores exatos dos honorários não tenham sido divulgados, o jornal O Globo estimou o contrato em R$ 129 milhões para três anos, com pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões. A Prefeitura interrompeu os repasses após a liquidação da instituição pelo Banco Central do Brasil.

Atuação envolveu compliance e governança

Durante o período de consultoria, a banca elaborou 36 pareceres e realizou 94 reuniões de trabalho. As atividades concentraram-se em compliance, gestão de políticas internas e implementação do código de ética e conduta do banco.

Por fim, o escritório reiterou:

“O escritório esclarece ainda que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF”, completou o escritório.

