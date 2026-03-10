Acidente

As imagens do circuito de segurança podem ajudar na identificação do veículo e do condutor

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista de um carro, modelo Gol, fugiu sem prestar socorro após atropelar e matar Silvio Freitas, de 48 anos, na manhã desta terça-feira (10/03), no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Um outro homem, identificado apenas como Gideão, ficou gravemente ferido.

Nas imagens, é possível ver quando as vítimas tentam atravessar a rua, mas logo em seguida, são atingidas pelo veículo. O motorista para alguns metros de distância dos dois homens que ficaram caídos no meio da rua, mas deixa o local sem prestar socorro.

Veja o vídeo;

Silvio era deficiente visual e estava a caminho do hospital. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Gideão, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que busca identificar o motorista responsável pelo atropelamento. As imagens do circuito de segurança podem ajudar na identificação do veículo e do condutor.

