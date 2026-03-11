Crime

Moradores encontraram o corpo próximo ao Nenê Park, no bairro São José 3

O corpo de um homem não identificado foi encontrado às margens de um igarapé nas proximidades do Nenê Park, na manhã desta quarta-feira (11/03), no bairro São José 3, na zona Leste de Manaus.

Moradores da área localizaram o corpo e acionaram as autoridades após estranharem a situação no local.

Policiais militares foram até a área e isolaram a cena para o trabalho da perícia. Até o momento, a causa da morte é desconhecida.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai apurar as circunstâncias da morte.

Veja vídeo:

Corpo de homem é encontrado às margens de igarapé na zona Leste de Manaus pic.twitter.com/LP7iODW4MK — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 11, 2026

