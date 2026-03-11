Contenção Red Legacy

Polícia investiga acordo entre político e traficantes para garantir votos em área dominada pela facção

Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mãe do rapper Oruam e esposa do traficante Marcinho VP, foi alvo, nesta quarta-feira (11/03), da operação Contenção Red Legacy, que investiga a atuação do Comando Vermelho (CV) e suas ligações com políticos e policiais no Rio de Janeiro.

Durante a ação, o vereador Salvino Oliveira (PSD) e seis policiais militares foram presos suspeitos de envolvimento com a facção criminosa.

De acordo com o G1, o vereador teria negociado apoio eleitoral com traficantes para fazer campanha em áreas dominadas pelo crime organizado, como a comunidade da Gardênia Azul. Em troca, ele teria prometido benefícios ao grupo criminoso.

A polícia afirma que uma das ações investigadas envolve a instalação de quiosques na região. De acordo com os agentes, parte dos beneficiários teria sido indicada diretamente por integrantes da facção.

O vereador nega as acusações. Ele afirmou que não tem qualquer ligação com o traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, apontado pela polícia como uma das lideranças do grupo.

Prisão

Ao todo, a Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) cumpriu mandados contra 13 investigados.

Outro procurado é Landerson Lucas dos Santos, sobrinho de Marcinho VP e apontado pela polícia como intermediário entre integrantes da facção e pessoas ligadas a negócios controlados pelo grupo.

De acordo com os investigadores, Marcinho VP continua exercendo influência dentro da organização criminosa mesmo após décadas no sistema prisional. Ele seria integrante de um conselho que toma decisões estratégicas da facção.

A operação também investiga possíveis ligações entre o CV e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

