A Páscoa 2026 do Pátio Gourmet aposta na criatividade para conquistar os pequenos. A temporada apresenta uma linha especial de chocolates e kits interativos, pensados para transformar a data em uma experiência divertida e lúdica.
Entre as novidades, os destaques incluem ovos para pintar, mini ovos com surpresa e até um coelho que ganha roupa escolhida pelas crianças.
Kits interativos e experiências únicas
O “kit de colorir” traz ovos de chocolate acompanhados de tinta para que as crianças decorem suas próprias criações. Outra atração é a “toca do coelho”, com mini ovos para compartilhar e brincar.
Além disso, a coleção oferece os “mini ovos com surpresa”, que escondem brindes, e o kit “vista-se comigo”, no qual a criança monta o figurino do coelho, combinando chocolate e brincadeira.
Segundo o chef Lucas Pyetro, responsável pela confeitaria do Pátio Gourmet:
“A gente quis criar produtos que despertassem a curiosidade das crianças e tornassem o momento ainda mais especial para as famílias.”
Chocolates lúdicos e de alta qualidade
O cardápio infantil inclui chocolates em formatos divertidos, como coelhos, bichos-preguiça, o Patito, mascote do Pátio Gourmet, e outras esculturas. Além disso, há itens lúdicos, como casas e personagens feitos com chocolate.
Todos os produtos são de chocolate belga, sem glúten e sem gordura hidrogenada, e fazem parte da coleção de Páscoa do Pátio Gourmet, que também oferece criações para outros públicos.
Onde encontrar a coleção
As novidades já estão disponíveis nas lojas do Pátio Gourmet em Manaus:
- Avenida Djalma Batista, Chapada
- Avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol
- Rua Terezina, Adrianópolis
A coleção promete transformar a Páscoa em um momento de chocolate e diversão para toda a família.
