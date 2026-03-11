diversão

A Páscoa 2026 traz ovos para pintar, mini surpresas e kits que unem chocolate e diversão para crianças

A Páscoa 2026 do Pátio Gourmet aposta na criatividade para conquistar os pequenos. A temporada apresenta uma linha especial de chocolates e kits interativos, pensados para transformar a data em uma experiência divertida e lúdica.

Entre as novidades, os destaques incluem ovos para pintar, mini ovos com surpresa e até um coelho que ganha roupa escolhida pelas crianças.

Kits interativos e experiências únicas

O “kit de colorir” traz ovos de chocolate acompanhados de tinta para que as crianças decorem suas próprias criações. Outra atração é a “toca do coelho”, com mini ovos para compartilhar e brincar.

Além disso, a coleção oferece os “mini ovos com surpresa”, que escondem brindes, e o kit “vista-se comigo”, no qual a criança monta o figurino do coelho, combinando chocolate e brincadeira.

Segundo o chef Lucas Pyetro, responsável pela confeitaria do Pátio Gourmet:

“A gente quis criar produtos que despertassem a curiosidade das crianças e tornassem o momento ainda mais especial para as famílias.”

Chocolates lúdicos e de alta qualidade

Foto: Divulgação

O cardápio infantil inclui chocolates em formatos divertidos, como coelhos, bichos-preguiça, o Patito, mascote do Pátio Gourmet, e outras esculturas. Além disso, há itens lúdicos, como casas e personagens feitos com chocolate.

Todos os produtos são de chocolate belga, sem glúten e sem gordura hidrogenada, e fazem parte da coleção de Páscoa do Pátio Gourmet, que também oferece criações para outros públicos.

Onde encontrar a coleção

As novidades já estão disponíveis nas lojas do Pátio Gourmet em Manaus:

Avenida Djalma Batista, Chapada

Avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol

Rua Terezina, Adrianópolis

A coleção promete transformar a Páscoa em um momento de chocolate e diversão para toda a família.

