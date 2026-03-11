Segurança alimentar

Segurança alimentar está conectada à política internacional

A maioria de nós não pensa nisso no dia a dia, mas a comida que chega à nossa mesa nem sempre depende apenas do que é produzido dentro do próprio país. A agricultura moderna funciona como uma grande engrenagem global. Para produzir alimentos são necessários fertilizantes, combustíveis, sementes, máquinas e uma logística que atravessa oceanos e fronteiras. Quando tudo funciona bem, quase ninguém percebe. Mas quando há guerra, conflitos ou bloqueios comerciais, essa engrenagem pode travar e o impacto chega rapidamente ao prato das pessoas.

Muitos países produzem alimentos, mas dependem de insumos importados para que essa produção aconteça. O Brasil é um exemplo claro disso. Somos uma potência agrícola, exportamos grãos para o mundo inteiro, mas dependemos fortemente de fertilizantes vindos de outros países. Se essas cadeias forem interrompidas por conflitos internacionais, sanções econômicas ou disputas geopolíticas, o custo da produção aumenta e a oferta de alimentos começa a diminuir.

É nesse momento que percebemos como a segurança alimentar está conectada à política internacional. Uma guerra que acontece do outro lado do planeta pode, em poucos meses, influenciar o preço do pão, do arroz ou da carne. Isso ocorre porque os mercados globais são interligados. Quando um grande produtor deixa de exportar ou tem sua produção afetada, o desequilíbrio se espalha rapidamente pelo mundo.

A guerra na Ucrânia deixou isso muito evidente. A região é uma das maiores produtoras de grãos do planeta e abastece diversos países. Quando o conflito começou, portos foram bloqueados, rotas comerciais ficaram inseguras e a exportação de alimentos foi diretamente afetada. O resultado foi um aumento global nos preços e uma preocupação real com o abastecimento em vários lugares do mundo.

O problema é que a dependência excessiva pode se transformar em vulnerabilidade. Em cenários de crise, alimentos e insumos agrícolas podem virar instrumentos de pressão política e econômica. Quem controla a produção ou as rotas de exportação passa a ter um poder enorme sobre outros países.

Por isso, cada vez mais se fala em soberania alimentar. Não significa fechar as portas para o comércio internacional, mas sim reduzir riscos. Investir em ciência, fortalecer a produção interna, diversificar fornecedores e estimular tecnologias agrícolas são estratégias fundamentais para que um país não fique refém de crises externas.

A comida parece algo simples, cotidiano, quase automático. Mas, na verdade, ela está no centro de muitas disputas globais. Quando cadeias de produção e abastecimento são interrompidas, o problema deixa de ser apenas econômico e passa a ser social.

A história mostra que quando a comida falta ou fica inacessível, a estabilidade das sociedades começa a balançar. E é nesse ponto que entendemos que segurança alimentar não é apenas uma questão de agricultura é também uma questão de soberania, planejamento e responsabilidade com o futuro.

Roseane Torres

