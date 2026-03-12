Pagamento

Contribuintes podem garantir abatimento maior ao pagar o imposto pelo aplicativo Manaus Atende.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus alertou que o prazo para pagamento do IPTU 2026 em cota única com desconto termina no próximo dia 16 de março. A data também marca o limite para quem deseja garantir abatimento no valor do imposto.

O maior desconto é destinado aos contribuintes que optarem pelo carnê digital, disponível no aplicativo Manaus Atende. Quem emitir o boleto diretamente pela plataforma pode obter 10% de desconto no pagamento em cota única até a data de vencimento.

Aplicativo oferece maior desconto

De acordo com o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), Arminio Pontes, o uso do aplicativo facilita o acesso aos serviços tributários e oferece condições mais vantajosas.

“O aplicativo concentra os principais serviços tributários do município e oferece benefícios exclusivos, como descontos diferenciados tanto na cota única quanto no parcelamento. É fundamental que o contribuinte realize todo o procedimento pelo aplicativo para assegurar o abatimento”, destacou o subsecretário.

Parcelamento também tem benefício

Além do desconto de 10% na cota única pelo carnê digital, os contribuintes que optarem pelo parcelamento via aplicativo também podem economizar.

Nesse caso, cada parcela paga dentro do prazo de vencimento garante 2% de desconto.

Carnê físico tem desconto menor

Para quem preferir o carnê físico, seja o entregue pelos Correios ou emitido pelo portal de serviços da prefeitura, o desconto na cota única será de 8%, também com vencimento em 16 de março.

Já no parcelamento feito por essas modalidades, não há desconto nas parcelas.

Campanha IPTU Premiado

Os contribuintes que quitarem o imposto em cota única até a data de vencimento também participam da campanha IPTU Premiado.

A iniciativa prevê sorteios ao longo do ano, com prêmios que podem chegar a R$ 1 milhão, além de premiações mensais como incentivo para quem mantém o pagamento do imposto em dia.

Atendimento ao contribuinte

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Central de Atendimento 156, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

