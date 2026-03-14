Justiça Eleitoral

Justiça Eleitoral reconhece candidaturas fictícias nas eleições de 2024 e determina cassação de mandato de vereadora

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Novo Aripuanã por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.

Com a decisão, o tribunal determinou a cassação do mandato da vereadora Lene Barros, eleita pela legenda no pleito daquele ano.

Decisão unânime

Durante sessão plenária realizada nesta sexta-feira (13), o TRE-AM julgou procedente, por unanimidade, o recurso eleitoral apresentado por Gerson Mota Vales, que disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo Republicanos.

Indícios de candidaturas fictícias

A relatora do processo, a juíza Giselle Falcone Medina, reconheceu elementos que caracterizam candidaturas fictícias utilizadas para o cumprimento formal da cota feminina.

Entre os fatores apontados estão votação considerada insignificante, ausência de campanha eleitoral e inexistência de movimentação financeira nas prestações de contas das candidatas Irislene Sodré Alves Ribeiro, Franciele Nunes da Silva e Elcilene de Lima Alves.

Segundo a magistrada, esses elementos configuram fraude à cota de gênero prevista na legislação eleitoral.

Recálculo e possibilidade de recurso

Além disso, a decisão determinou o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, bem como a comunicação à zona eleitoral competente para o cumprimento da sentença.

Ainda cabe recurso. O acórdão será publicado na próxima edição do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), disponível no site do TRE-AM.

(*) Com informações da assessoria

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