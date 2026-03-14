China e South Korea garantiram vaga na FIFA Women’s World Cup 2027, que será disputada no Brazil. As duas seleções asseguraram classificação neste sábado (14) ao avançarem para as semifinais da AFC Women’s Asian Cup.
A equipe chinesa confirmou a vaga após vencer Taiwan por 2 a 0 na prorrogação, resultado que colocou a seleção entre as quatro melhores da competição continental.
Já a Coreia do Sul também avançou à semifinal do torneio asiático, garantindo automaticamente presença na próxima edição do Mundial feminino.
Quatro seleções já classificadas
Com os resultados, China e Coreia do Sul se juntam à Australia, que também chegou às semifinais da Copa da Ásia, e ao Brazil, classificado automaticamente por ser o país-sede da competição.
Até o momento, portanto, quatro seleções já têm presença confirmada na Copa do Mundo Feminina de 2027:
- Brasil
- China
- Coreia do Sul
- Austrália
Mundial histórico no Brasil
O Mundial de 2027 marcará a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina será realizada na América do Sul.
A expectativa é que novas seleções confirmem vaga nos próximos meses, conforme avancem os torneios classificatórios organizados pelas confederações continentais ao redor do mundo.
*Com informações do Extra
