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Cristian Ribera conquista medalha inédita e garante o primeiro pódio da América do Sul nos Jogos Paralímpicos de Inverno

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milano‑Cortina 2026 na 22ª posição do quadro de medalhas, com uma conquista histórica durante a competição disputada entre 6 e 15 de março, na Itália.

A medalha veio com o esquiador Cristian Ribera, que garantiu a prata na prova de sprint sentado do esqui cross‑country paralímpico. O resultado marcou o primeiro pódio do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno e também o primeiro de um país da América do Sul na competição.

Cristian Ribera faz história para o Brasil

Com a conquista da medalha de prata, Cristian Ribera entrou para a história do esporte paralímpico brasileiro. Além do pódio inédito, o atleta também registrou bons desempenhos em outras provas do programa do esqui cross-country, consolidando-se como um dos destaques da delegação brasileira na edição de 2026.

Delegação brasileira contou com oito atletas

O Brasil participou da competição com oito atletas em diferentes modalidades de neve.

No esqui cross-country e no biatlo paralímpico, a delegação contou com Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva.

Já no snowboard paralímpico, o país foi representado por André Barbieri e Vitória Machado.

Aline Rocha também se destacou na competição

Entre os principais resultados brasileiros, também esteve o desempenho de Aline Rocha, que terminou na sétima colocação em uma das provas do esqui cross-country. A atleta ainda teve papel de destaque ao ser uma das porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos, ao lado de Cristian Ribera.

Brasil amplia presença em esportes de inverno

Além das provas de esqui cross-country, o Brasil também marcou presença no biatlo paralímpico, com seis atletas na classe sentada. Guilherme Rocha e Robelson Lula disputaram as provas sprint e individual, enquanto Elena Sena participou das disputas femininas.

No snowboard paralímpico, André Barbieri e Vitória Machado competiram na prova de banked slalom, ampliando a participação brasileira nas modalidades de neve.

*Com informações do Extra

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