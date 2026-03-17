Diversão

Agora, os ingressos podem ser adquiridos pela metade do preço mediante a doação de alimentos

Os últimos dias do “Espetáculo das Américas” do renomado Circo Broadway, na capital amazonense, prometem um toque especial de solidariedade. Agora, os ingressos podem ser adquiridos pela metade do preço mediante a doação de alimentos. O objetivo é apoiar a alimentação de centenas de crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade (LBV) em Manaus.

A instituição prepara e serve, em média, mais de 13 mil refeições por mês, oferecendo café da manhã, almoço e lanches para crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social e risco alimentar.

Foto: Divulgação

Com mais de 100 anos de tradição, o Circo Broadway não apenas proporciona diversão garantida com performances de alto nível, mas também une entretenimento e solidariedade. Nos últimos dias do espetáculo, a meia-entrada solidária estará disponível nos setores lateral, central e VIP.

Para informações sobre as sessões e ingressos: @circo.broadway

Serviço:

Horários das Sessões: Segunda, Terça, Quinta e Sexta: 20h

Sábado, Domingo e Feriados: 16h, 18h e 20h30

Local: Ao lado da Arena Amadeu Teixeira. Manaus/AM

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos: Disponíveis na bilheteria física ou online através do Guichê Web

Onde comprar: www.guicheweb.com.br/circobroadway

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