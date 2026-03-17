Os últimos dias do “Espetáculo das Américas” do renomado Circo Broadway, na capital amazonense, prometem um toque especial de solidariedade. Agora, os ingressos podem ser adquiridos pela metade do preço mediante a doação de alimentos. O objetivo é apoiar a alimentação de centenas de crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade (LBV) em Manaus.
A instituição prepara e serve, em média, mais de 13 mil refeições por mês, oferecendo café da manhã, almoço e lanches para crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social e risco alimentar.
Com mais de 100 anos de tradição, o Circo Broadway não apenas proporciona diversão garantida com performances de alto nível, mas também une entretenimento e solidariedade. Nos últimos dias do espetáculo, a meia-entrada solidária estará disponível nos setores lateral, central e VIP.
Para informações sobre as sessões e ingressos: @circo.broadway
Serviço:
Horários das Sessões: Segunda, Terça, Quinta e Sexta: 20h
Sábado, Domingo e Feriados: 16h, 18h e 20h30
Local: Ao lado da Arena Amadeu Teixeira. Manaus/AM
Classificação Indicativa: Livre
Ingressos: Disponíveis na bilheteria física ou online através do Guichê Web
Onde comprar: www.guicheweb.com.br/circobroadway
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