Amazonas

Leilão on-line acontece em 20 de março; visitação presencial é de 17 a 19/03 na zona centro-oeste.

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizará, de terça a quinta-feira (17 a 19/03), das 9h às 16h, a visitação para inspeção visual dos veículos disponíveis no primeiro leilão de 2026 da instituição.

A visitação acontecerá na Avenida Raimundo Parente, lote 45, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, onde estarão disponíveis 291 lotes, incluindo 53 carros e 238 motos.

“É importante que você vá ao local, conheça o veículo que deseja adquirir e participe do leilão. Estamos realizando o leilão de 291 veículos, sendo 53 carros e 238 motos”, reforçou Wendell Waughan, diretor técnico do Detran-AM.

Leilão on-line

O leilão será exclusivamente on-line, no dia 20 de março, com início às 9h, no site www.wrleiloes.com.br.

Para mais detalhes sobre regras, lotes e procedimentos, acesse o site institucional do Detran-AM: detran.am.gov.br → Acesso à Informação → Publicações → Leilões → Edital de Regras 01/2026.

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