Manobra perigosa

Ele foi capturado durante a manhã, em seu local de trabalho, e conduzido à unidade policial

Um homem de 23 anos foi preso, nesta terça-feira (17/03), suspeito pela morte de Rauandrya Silva Fonseca, de 20 anos. A vítima foi a óbito após cair da garupa da motocicleta conduzida pelo autor, depois de ele realizar uma manobra perigosa, conhecida como ‘grau’ no dia 30 de janeiro deste ano, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, o suspeito participava de um encontro de motociclistas conhecido como “rolezinho”, com o intuito de realizar manobras perigosas, popularmente conhecidas como “grau”, quando perdeu o controle da motocicleta e a vítima caiu. Ela não resistiu aos ferimentos decorrentes da queda e foi a óbito.

Motoqueiro é preso após dar 'grau' e matar jovem de 20 anos em Manaus pic.twitter.com/AyrZLUdwc3 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 18, 2026

Segundo o delegado, inicialmente foi representada a prisão temporária do suspeito; entretanto, o Poder Judiciário deferiu medidas cautelares, entre elas, a suspensão do direito de dirigir.



No decorrer das investigações, constatou-se que, mesmo ciente das decisões judiciais, o suspeito continuou a praticar delitos, chegando a publicar registros das ações nas redes sociais.



Após a representação pela prisão preventiva e o seu deferimento, foram iniciadas diligências com o intuito de localizá-lo. Ele foi capturado durante a manhã, em seu local de trabalho, e conduzido à unidade policial para os procedimentos legais.



O suspeito responderá por homicídio doloso, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

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