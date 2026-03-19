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Prefeito de Manaus detalha plano para descentralizar a guarda municipal e ampliar atendimentos de média e alta complexidade no interior

A descentralização da guarda municipal, a ampliação da saúde com atendimentos de média e alta complexidade no interior e o reforço do efetivo estão entre as propostas apresentadas pelo prefeito de Manaus e pré-candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida (Avante). Ele concedeu entrevista a uma rádio da capital nesta quarta-feira (18).

Segurança pública e descentralização da guarda municipal

Durante a entrevista, Almeida destacou avanços desde o primeiro mandato. Além disso, ressaltou o reforço na segurança pública por meio da guarda municipal, que, segundo ele, conta atualmente com cerca de mil agentes.

O prefeito afirmou que, caso seja eleito governador, pretende levar a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) aos municípios do interior, em apoio à Polícia Militar. Para isso, o plano inclui concurso público, treinamentos em academia de formação e aquisição de armamento.

“É muito dispendioso na segurança pública fazer concurso público e ter que deslocar um policial para São Gabriel da Cachoeira, Anamã, Japurá. E os policiais mesmo não querem ser transferidos. É possível fazer concurso unificado no próprio município”, disse.

Segundo Almeida, o projeto prevê alcançar um total de seis mil guardas municipais armados no Amazonas.

Ampliação da saúde no interior

Na área da saúde, Almeida afirmou que pretende enfrentar o problema do atendimento de alta complexidade no interior do estado. Nesse sentido, ele defendeu a criação de estruturas em municípios-polo.

“Temos condições para isso. Manaus tem 260 estruturas de saúde dentro da capital. Nós já administramos 55% da população do Amazonas com o orçamento de menos de um terço do governo do estado. Vamos criar estruturas nos municípios polos e fazer concurso para manter especialistas nesses municípios”, externou.

Resultados da gestão em Manaus

O prefeito também apresentou dados da gestão na capital. De acordo com ele, a cobertura da atenção primária subiu de 47% para 92%. Além disso, a prefeitura construiu, ampliou ou reformou 128 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Ele acrescentou que a administração deve entregar entre 12 e 14 novas unidades.

“Manaus vai ter um hospital municipal e lanço a pedra fundamental do hospital, na próxima semana”, afirmou.

Impacto do Bolsa Família na economia

Almeida destacou ainda o aumento no número de inscritos no programa Bolsa Família durante sua gestão. Segundo ele, o total de beneficiários ultrapassa 1,1 mil pessoas na capital.

Como resultado, o programa movimentou mais de R$ 2,5 bilhões na economia local em 2025.

“É fundamental para as pessoas de baixa renda. É necessário e importante mantê-lo”, defendeu.