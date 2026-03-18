Saúde

Março Lilás: unidades móveis reforçam atendimento na zona rural de Manaus Serviços são ofertados na USF Ada Viana, na BR-174, com foco na prevenção do câncer do colo do útero e atendimentos odontológicos

Unidades móveis de saúde passaram a atender, nesta semana, na Unidade de Saúde da Família (USF) Conselheira Ada Viana, na BR-174, zona rural de Manaus, ampliando os serviços voltados à saúde da mulher e à saúde bucal.

A ação integra a campanha Março Lilás, voltada à conscientização e prevenção do câncer do colo do útero, e busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde em áreas mais afastadas da capital.

No local, estão em funcionamento a Unidade Móvel de Saúde da Mulher e a Unidade Odontológica Móvel, com atendimentos gratuitos à população.

Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas e de enfermagem, exames preventivos e orientações voltadas à saúde feminina. Na área odontológica, são realizados procedimentos como limpeza, aplicação de flúor, obturação e extração dentária.

As unidades devem permanecer na região durante a programação da campanha, atendendo moradores da BR-174 e comunidades próximas.

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