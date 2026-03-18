Março Lilás

Dados de 2020 a 2024 destacam prevenção, diagnóstico precoce e fatores de risco

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) divulgou nesta quarta-feira (18) o boletim epidemiológico sobre neoplasias malignas no estado, referente ao período de 2020 a 2024.

O movimento Março Lilás reforça a importância da informação, da prevenção e do diagnóstico precoce no enfrentamento do câncer. O levantamento reúne dados sobre diagnósticos, hospitalizações e óbitos, apoiando o planejamento das ações de saúde. O boletim completo está disponível em: www.fvs.am.gov.br.

Diagnósticos de câncer no Amazonas

Entre 2020 e 2024, o Amazonas registrou 21.257 casos de neoplasias malignas, com média superior a 4 mil diagnósticos por ano.

Sexo feminino: 60,3% dos casos;

60,3% dos casos; Faixa etária predominante: 40 a 79 anos (77,6%).

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o monitoramento auxilia políticas públicas e fortalece a rede de atenção à saúde:

“Os dados do boletim ampliam a compreensão sobre como o câncer se distribui no Amazonas e ajudam a direcionar estratégias de saúde pública. A vigilância epidemiológica tem papel fundamental ao reunir e analisar informações que apoiam o planejamento das ações e estimulam a prevenção e o diagnóstico precoce.”

O diretor de Vigilância Epidemiológica, Alexsandro Melo, acrescenta:

“A vigilância epidemiológica trabalha para qualificar os registros e ampliar a análise dos dados. Isso contribui para compreender melhor o cenário das neoplasias e apoiar decisões que ampliem a oportunidade de cuidado.”

Mortalidade por câncer

Entre 2020 e 2024, os óbitos passaram de 2.587 para 3.140, com maior concentração em pessoas acima de 50 anos.

Raça/cor: pardos (74,4%), brancos (18,1%), pretos (2,9%) e indígenas (2,8%).

pardos (74,4%), brancos (18,1%), pretos (2,9%) e indígenas (2,8%). Mulheres: óbitos relacionados principalmente a câncer de colo do útero e mama.

óbitos relacionados principalmente a câncer de colo do útero e mama. Homens: óbitos ligados a câncer de estômago, próstata, brônquios e pulmões.

O boletim também destaca fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo de álcool, alimentação inadequada e sedentarismo.

“A adoção de hábitos saudáveis, aliada ao acompanhamento regular nos serviços de saúde e à participação em exames de rastreamento, contribui para reduzir riscos e favorecer o diagnóstico precoce”, reforça o boletim.

Apoio ao planejamento e vigilância

A publicação integra as ações de análise da situação de saúde da FVS-RCP e fornece informações estratégicas para gestores e profissionais. Esses dados auxiliam no planejamento de estratégias de prevenção, vigilância e cuidado à população amazonense.

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