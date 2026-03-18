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Linha passará a sair do T4 e promete reduzir tempo de viagem em até 40 minutos.

Manaus (AM) – A partir de segunda-feira (23), a linha Expressa Norte terá seu percurso estendido e ganhará reforço na frota. Atendendo a pedidos da população, a linha passará a operar a partir do Terminal de Integração 4 (T4), localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, zona Norte, ampliando a cobertura e facilitando o deslocamento dos moradores da região.

As linhas expressas da capital funcionam com embarque e desembarque apenas em terminais, estações e pontos estratégicos, o que permite um trajeto mais rápido e fluido, reduzindo em média até 40 minutos o tempo total de viagem (ida e volta) entre as zonas da cidade. Além disso, o sistema de pagamento moderno oferece mais praticidade, além do cartão PassaFácil, agora é possível pagar por aproximação com cartões de crédito e débito diretamente nos veículos.

A linha Expresso Norte começa a rodar a partir do Terminal de Integração 4 (T4) com destino ao Terminal 1, com parada no Terminal 3 e nas plataformas do Manoa e Fametro, e integração nas Estações 4 (Parque das Nações), 3 (Santos Dumont), 2 (Arena) e 1 (São Jorge).

A linha Expresso Leste continua com trajeto normal, inicia no Terminal 5 (T5), passando pela feira do Coroado, condomínio Ephigênio Salles, Amazonas Shopping e Fametro, com integração na Estação 1 (São Jorge) e término também no Terminal 1. A Expresso 4, com o percurso estendido, atenderá melhor os usuários do bairro Cidade Nova e regiões próximas, garantindo mais rapidez e comodidade.

A vice-presidente de Transportes do IMMU, Viviane Cabral, destacou que a implantação das linhas expressas é parte do esforço de modernização do transporte coletivo em Manaus.

“As linhas expressas foram criadas para tornar o deslocamento mais rápido entre regiões estratégicas, oferecendo uma alternativa eficiente para quem precisa percorrer longas distâncias diariamente. Com o reforço da frota no Expresso Norte, vamos atender melhor a demanda e reduzir o tempo de viagem da população”, afirmou.

A extensão da linha Expresso Norte e o reforço da frota reforçam o compromisso da Prefeitura de Manaus em modernizar o transporte coletivo e melhorar a mobilidade urbana, oferecendo viagens mais rápidas, confortáveis e eficientes para a população.

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