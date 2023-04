Empresa investe em logística e lança Serviço Expresso Amazonas

Manaus (AM) — A Log-In Logística Intermodal, empresa de soluções logísticas, movimentação portuária e navegação de Cabotagem e Mercosul, acaba de anunciar o lançamento do novo Serviço Expresso Amazonas, que pretende atender às demandas logísticas da região Nordeste e Norte, sobretudo, do Polo Industrial de Manaus (PIM). Com uma rota direta entre Manaus (AM) e o Porto de Santos (SP), sem escalas, a companhia estima reduzir para nove dias o tempo de viagem (Transit Time) das cargas transportadas entre esses portos, a partir da oferta de uma rota expressa.

O novo serviço entrará em operação no 2º trimestre deste ano e contará, a princípio, com dois navios adicionais à frota da Log-In, afretados para emprego na Cabotagem, com base nas alterações regulatórias já implementadas pela BR do Mar, na lei 9.432.

Inicialmente, o serviço irá operar com saídas quinzenais e embarques regulares, garantindo mais flexibilidade nas datas das escalas e maior capacidade ofertada para o transporte de cargas de e para Manaus entre outras regiões do país, que correspondem a inúmeros tipos de produtos, como alimentos, bebidas, eletrônicos, linhas brancas, entre outros.

Na saída de Manaus, a rota conta com uma navegação expressa até Santos, sem escalas intermediárias. No caminho inverso, após sair do litoral paulista, a embarcação possui escalas nos portos de Navegantes (SC), no Sul do Brasil, Salvador (BA), Suape (CE) e Pecém (PE), na região Nordeste e, por fim, retorna para Manaus, completando um ciclo de 28 dias, com um navio descendo e outro subindo, conectando o Brasil de Norte a Sul.

De acordo com o diretor comercial da Log-In, Felipe Gurgel, o objetivo do Serviço Expresso Amazonas é atender as necessidades logísticas dos clientes das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, mas principalmente região Norte do país, que estão relacionadas ao tempo de transporte das cargas oriundas da Zona Franca de Manaus, oferecendo maior rapidez para o escoamento da produção para a Região Sudeste e Sul, com menor custo logístico e ampliação da capacidade para o transporte de carga nos trechos de Santos para Manaus e de Manaus para Santos.

“Entendemos a necessidade dos clientes de Manaus e desenvolvemos uma solução logística rápida, eficiente, segura e sustentável, com escalas estrategicamente pensadas, maior capacidade e melhor Transit Time”, ressalta o executivo.

Além de atender as demandas da região, o novo serviço da Log-In amplia os benefícios gerados a partir da Cabotagem, associados, sobretudo, à segurança e às práticas ESG (Environmental, Social and Governance), conforme acrescenta Gurgel.

“São vários os benefícios da Cabotagem, entre eles a regularidade, a redução de custos logísticos, o menor índice de avarias e maior segurança contra roubos e furtos. Outro fator de destaque é o benefício trazido para o meio ambiente pela adoção do modelo marítimo, um dos modais mais sustentáveis atualmente, tendo em vista a utilização, de modo natural, das vias navegáveis do país e a redução da emissão de CO² na atmosfera”, comenta.

Desafios logísticos da região Norte do Brasil

Dentro de um contexto geográfico, Manaus apresenta alguns desafios para o desenvolvimento logístico da região. Localizada no meio da Floresta Amazônica, próximo ao Rio Amazonas, a cidade conta com acesso terrestre restrito a outras regiões, o que dificulta substancialmente o transporte de cargas. Neste contexto, a Cabotagem tem se apresentado como opção de transporte bastante competitiva para o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus.

Segundo Gurgel, com a ampliação da Cabotagem e a oferta do novo serviço, a Log-In consegue alinhar uma solução para as necessidades logísticas dos clientes da Região de Manaus a um transporte que oferece vantagens em diferentes pontos.

“O lançamento desse novo serviço é muito importante para nós, porque confirma nosso compromisso de ampliar a capacidade de navios empregados na Cabotagem e de entender e atender às necessidades dos nossos clientes e das companhias da região Norte, oferecendo um serviço melhor, mais rápido e ampliando nossas saídas semanais do Porto de Manaus”, completa Gurgel.

Expansão de negócios

O início do novo serviço também está atrelado ao atual plano de expansão de negócios da Log-In, que adquiriu a empresa de transporte rodoviário Tecmar Transportes, e, a partir disso, integrou o Grupo Oliva Pinto como parte do Grupo Log-In.

Estrategicamente localizada no Polo Industrial de Manaus, a Oliva Pinto destaca-se por atuar exclusivamente no transporte terrestre, com ampla expertise em cargas de lotação e fracionada. “É uma empresa estruturada no transporte de contêiner na região Norte do Brasil, apresentando, ainda, o know-how da Tecmar Transportes nas demais localidades do país. Sendo assim, estamos criando um espaço muito importante para o desenvolvimento de novos negócios, unindo os diferenciais de cada uma das três marcas”, pontua Gurgel.

Além disto, o executivo salienta que a conversão de cargas para o modal marítimo continua sendo um dos objetivos da Log-In.

“A conversão do rodoviário segue como uma das nossas prioridades, tendo em vista os diversos benefícios oferecidos pela Cabotagem. No entanto, mais do que isso, um transporte de cargas inteligente e aderente à necessidade de nossos clientes é o nosso principal foco. Com isto, oferecer diferentes opções de serviços, cada vez mais adequados e customizados, coloca a Log-In em um patamar ainda mais elevado no mercado logístico”, finaliza Gurgel.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Restaurante oferece vagas para pessoas com deficiência em Manaus

Cervejeiras oferecem formação gratuita para trabalhar em bares e restaurantes

Petrobras reduz preço do gás natural em 8,1%