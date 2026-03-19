Indústria

Bosco Saraiva apresentou números atualizados do desempenho do polo industrial, destacando o crescimento recente

A abertura oficial da ExpoPIM 4.0 – A Nova Indústria do Brasil foi realizada nesta quinta-feira (19), no Centro de Convenções Vasco Vasques, reunindo representantes do setor produtivo, instituições públicas e público em geral. Promovida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus em parceria com o Instituto Somar Amazônia, a feira segue até sexta-feira (20) com 115 estandes e uma programação voltada à indústria e à inovação.

A mesa de abertura contou com a presença do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva; do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa, representando o Governo do Amazonas; do diretor-executivo do Instituto Somar Amazônia, Orsine Júnior; e do senador Omar Aziz, entre outras autoridades.

Durante a solenidade, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou o papel do evento como espaço de aproximação entre a sociedade e a realidade do Polo Industrial de Manaus (PIM). Segundo ele, a iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre o modelo. “Não se defende o que não se conhece. É preciso que cada um de nós divulgue, diariamente, a importância da Zona Franca de Manaus”, afirmou.

Saraiva apresentou números atualizados do desempenho do polo industrial, destacando o crescimento recente. “Fechamos o ano com 553 fábricas em operação, faturamento de R$ 227,7 bilhões e 132 mil trabalhadores no chão de fábrica”, pontuou. Ele acrescentou que houve a geração de cerca de 23 mil novos postos de trabalho nos últimos anos, resultado do ambiente favorável aos negócios.

O superintendente também chamou atenção para os desafios ligados à expansão da indústria, como a necessidade de infraestrutura e qualificação profissional. “Precisamos oferecer condições para a instalação de novas empresas e garantir a capacitação dos trabalhadores para as vagas que estão surgindo”, afirmou, ao mencionar ainda a existência de 195 projetos industriais em fase de implantação.

O diretor-executivo do Instituto Somar Amazônia, Orsine Júnior, destacou o caráter coletivo da ExpoPIM 4.0 e o protagonismo dos atores que integram o Polo. Segundo ele, o evento foi concebido como uma vitrine do modelo e de seus resultados. “Produzimos este evento para exaltar esse modelo exitoso e que o mundo saiba que aqui se faz o bem e se produz preservando”, afirmou.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa, ressaltou o alinhamento institucional em defesa da Zona Franca de Manaus e os avanços recentes no cenário nacional. Ele enfatizou a relevância das mudanças trazidas pela reforma tributária e a atuação conjunta das lideranças. “O Amazonas será o único estado que poderá conceder incentivos fiscais a partir de 2033. Isso é muito significativo, e mostra a importância da união de todos em torno da defesa desse modelo”, declarou.

Além de destacar a estabilidade do modelo e a importância do apoio institucional para a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, o senador Omar Aziz também reforçou a necessidade de diversificação da matriz industrial. “Não se tirou um milímetro das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, e agora temos a obrigação de pensar no futuro, trazendo novos segmentos para a indústria e garantindo oportunidades para as próximas gerações”, afirmou.

Embaixadora

O evento também contou nesta quinta-feira com a presença da embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf.

Avanços

Em mensagem enviada por vídeo, o senador Eduardo Braga parabenizou a realização da ExpoPIM 4.0, destacando os avanços proporcionados pela reforma tributária. “Consolidamos as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus e asseguramos segurança jurídica para os investimentos até 2073, com os benefícios fiscais agora previstos no texto principal da Constituição”, disse. O senador também confirmou presença na programação desta sexta-feira (20), quando pretende visitar a feira e dialogar com os participantes.

Programação

A ExpoPIM 4.0 reúne palestras, painéis temáticos, rodadas de negócios e exposição de soluções tecnológicas, com foco na modernização industrial e na ampliação de oportunidades de investimento na região.

(*) Com informações da assessoria