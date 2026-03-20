Um carro modelo Fiat Mobi pegou fogo e ficou completamente destruído na manhã desta sexta-feira (20/03) na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.
O incêndio começou por volta das 6h20, enquanto o veículo trafegava no sentido Bairro/Centro. Durante a ocorrência, o carro ainda atingiu uma picape modelo Strada.
Motoristas que passavam pelo local registraram a situação, as imagens do vídeo mostram chamas altas e uma grande quantidade de fumaça escura.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas e conseguiram controlar o fogo. Policiais militares também estiveram no local para isolar a área e evitar riscos para quem passava pela via.
Até o momento, não há confirmação de feridos. As causas do incêndio ainda não foram informadas.
Veja vídeo:
Carro pega fogo e fica destruído na avenida Brasil, zona Oeste de Manaus pic.twitter.com/n4EkKQPWLE— Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 20, 2026
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