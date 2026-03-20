Fique atento

Todos os serviços são gratuitos e devem ser acessados exclusivamente pelos canais oficiais

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) alerta a população sobre tentativas de golpes praticados por pessoas que se passam por servidores do órgão para solicitar dados pessoais ou cobrar valores indevidos. Todos os serviços são gratuitos e devem ser acessados exclusivamente pelos canais oficiais, que seguem um fluxo seguro, transparente e atendimentos realizados por servidores da pasta devidamente identificados.

Conforme o diretor do Departamento dos Prontos Atendimentos ao Cidadão (PACs), geridos pela Sejusc, Jairo Rafael, a pasta não realiza contato por telefone, mensagens ou e-mail para pedir informações pessoais, pagamentos ou qualquer tipo de valor com promessa de antecipação de atendimentos, emissão de documentos ou agendamentos.

“Os agendamentos, quando necessários, são gratuitos e feitos apenas pelos canais oficiais divulgados pelo Governo. Após isso, o cidadão deve comparecer ao local na data e horário marcados, com seus documentos pessoais, sem necessidade de intermediários. Em caso de contato suspeito, não forneça dados nem realize pagamentos, pois se trata de golpe”, destaca.

O diretor reforça ainda que os golpistas costumam solicitar informações como Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), senhas e códigos, prometendo facilidades ou prioridade indevida nos atendimentos. A orientação é não compartilhar dados e não efetuar qualquer pagamento.

Alerta

Ao identificar uma tentativa de golpe, a recomendação é ignorar o contato, bloquear o número e buscar atendimento em um PAC ou pelos canais oficiais para verificar a situação do serviço. Também é importante registrar a ocorrência junto às autoridades competentes. A Sejusc reforça que segue comprometida com a transparência e a segurança no atendimento, e orienta a população a sempre desconfiar de abordagens fora dos canais oficiais.

Em casos de supostos golpes, entre em contato pelo número (92) 98400-7792 ou dirija-se ao PAC Parque 10, localizado no Mini Shopping Parque 10 Mall, na avenida Tancredo Neves, 645, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

O atendimento acontece das 8h às 17h.

Leia mais

VÍDEO: Carro pega fogo e fica destruído na avenida Brasil em Manaus

Ministro amazonense Mauro Campbell dá ‘mata-leão’ em passageiro que estava em surto durante voo