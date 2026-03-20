Ex-jogador

Ex-volante campeão pelo Manaus, Juninho lidera o Instituto Zlec e alia futebol, educação e ações sociais na periferia

Ex-jogador e bicampeão amazonense pelo Manaus FC, Juninho iniciou um novo ciclo fora dos gramados. Agora, ele atua como líder social e usa o futebol como ferramenta de transformação em Manaus.

Atualmente, Juninho treina mais de 150 crianças por núcleo e atende mais de 500 jovens no total por meio do Instituto Zlec. O projeto nasceu no bairro São José do Operário, na Zona Leste da capital e, posteriormente, se expandiu para as zonas Norte e Sul.

Além disso, o projeto estabelece critérios educacionais. Para participar, o aluno precisa manter média 7 na escola. A equipe monitora o desempenho escolar e a frequência dos jovens.

O Instituto também realiza ações sociais. Com apoio de empresários, distribui peixes e cestas básicas para famílias das comunidades atendidas. Dessa forma, o trabalho vai além do esporte e alcança o cotidiano das famílias.

“Resolvi parar de jogar e montar esse projeto que hoje é o Instituto Zlec e atende mais de 500 crianças e jovens, hoje em dia está muito perigoso, você sai de casa tem alguém usando ou vendendo droga, resolvi parar e fazer isso pela comunidade pra vida justamente pra mostrar pras crianças e jovens q sim eles ainda podem sonhar q eles tem um outro caminho a trilhar através do esporte e do estudo mostrar que eles ainda tem uma oportunidade”, disse Juninho.

Transição dos gramados para o impacto social

Em 2025, último ano de Juninho como jogador profissional, o Instituto Zlec cedeu atletas ao Tarumã Esporte Clube para a disputa da segunda divisão do Campeonato Amazonense.

Na campanha, o clube chegou à semifinal e ficou próximo do acesso. A equipe foi comandada pelo ex-atacante Charles, conhecido como “Charleschenko”, com passagens por Fast, América e Penarol-AM.

Carreira e jogos marcantes

Juninho construiu trajetória por clubes como Princesa do Solimões, Nacional Fast Clube, Cliper, Baré-RR, Sampaio-RR e Kaburé-TO.

Ele também participou de acessos no futebol amazonense com equipes como Penarol, Iranduba, São Raimundo, Operário e Parintins.

Entre os jogos mais marcantes, o ex-volante destaca o confronto entre Manaus e CSA pela Copa do Brasil de 2018, realizado na Arena da Amazônia.

“Jogo da Copa do Brasil, Manaus contra o CSA, na Arena da Amazônia, no último lance da partida perdemos um pênalti, fazendo esse gol o São Paulo estaria no caminho da tabela, em jogo que seria no Morumbi. Além dessa partida, o duelo contra Paysandu semifinal da Copa Verde, também ficou marcado, jogo no Pará inclusive”, disse Juninho.

Saudade do futebol e nova missão

Após 15 anos de carreira, Juninho afirma que ainda sente falta da rotina do futebol profissional.

“Saudades das viagens, das adrenalinas dos jogos, dos momentos decisivos, foram 15 anos de carreira, às vezes bate saudade de entrar em campo, estádio lotado, das finais e clássicos”, afirmou.

*Com informações da assessoria

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