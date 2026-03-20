Ipaam

Além do furão, a equipe do órgão também resgatou três aves em diferentes pontos de Manaus.

Manaus (AM) – Um furão-grande mantido ilegalmente em cativeiro por cerca de oito meses foi resgatado nesta sexta-feira (20), em Manaus. A ação foi realizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e também resultou no resgate de três aves silvestres.

Resgates ocorreram em diferentes bairros

Além do furão, os agentes resgataram um pariri (Geotrygon montana), uma curica (Amazona festiva) e um japiim (Cacicus cela). As ocorrências foram registradas em bairros das zonas norte e centro-sul da capital.

A operação foi conduzida pela Gerência de Fauna Silvestre (GFAU), que atua na proteção de animais e no combate à criação ilegal.

Furão era mantido como animal de estimação

O furão foi encontrado em uma residência no conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. Segundo o Ipaam, o animal havia sido resgatado ferido na rodovia AM-010 e passou a ser criado como pet, prática proibida por lei.

Com o tempo, o animal apresentou comportamento agressivo, o que levou o morador a acionar o órgão ambiental para o resgate.

Ipaam alerta sobre crime ambiental

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, destacou que manter animais silvestres em casa é ilegal e pode trazer riscos à população e ao próprio animal.

A gerente de Fauna Silvestre, Sônia Canto, reforçou que a retirada de animais da natureza causa desequilíbrio ambiental e pode resultar na transmissão de zoonoses.

“Animal silvestre não é pet. O correto é acionar os órgãos ambientais”, alertou.

Animais recebem cuidados e serão reabilitados

Após o resgate, os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, onde passam por avaliação e tratamento.

A expectativa é que, após a reabilitação, os animais possam ser devolvidos à natureza.

Como acionar o resgate

O Ipaam orienta que a população não tente capturar animais silvestres. O resgate pode ser solicitado pelo WhatsApp (92) 98438-7964, com envio de localização e informações.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O acionamento rápido aumenta as chances de recuperação dos animais.

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