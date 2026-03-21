BAREZÃO

Equipes se enfrentam neste sábado no Carlos Zamith em decisão que reedita a final da temporada passada

Nacional Futebol Clube e Amazonas Futebol Clube se enfrentam neste sábado (21), às 15h30 (horário de Manaus), no Estádio Carlos Zamith, pela final do Campeonato Amazonense.

O confronto, portanto, reedita a decisão de 2025, quando a Onça-pintada levou a melhor e ficou com o título estadual.

Nacional chega embalado pelo segundo turno

O Nacional entra em campo após conquistar o título do segundo turno, ao vencer o Parintins por 2 a 0 no último fim de semana. Ao longo da competição, a equipe disputou 12 jogos, somando seis vitórias e cinco empates, além de sofrer apenas cinco gols.

Além disso, o time se destaca por ter o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, o que reforça o bom momento na temporada.

Amazonas aposta em histórico recente em finais

Por outro lado, o Amazonas chega como campeão do primeiro turno, após vencer o próprio Nacional nos pênaltis. No entanto, a equipe teve desempenho abaixo no segundo turno e acabou eliminada pelo rival.

Ainda assim, quando o assunto é decisão, a Onça-pintada leva vantagem. Isso porque, no ano passado, também conquistou o título estadual justamente diante do Nacional.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Amazônica.

Prováveis escalações

Nacional-AM – Técnico: Thiago Gomes

Para o confronto, o técnico Thiago Gomes deve manter a base que venceu o Parintins na final do segundo turno do Amazonense. Caso faça alterações, serão pontuais.

Provável escalação:

Caio Alan; Barbieri, Thiago Lopes, Michel e Miliano; Rodrigo, Wendel e Renanzinho; Kevin (Douglas), Rafa Marcos e Hernane Brocador.

Amazonas – Técnico: Cristian de Souza

O técnico Cristian de Souza completa a primeira semana no comando da equipe. Para a final, ele deve manter a base utilizada anteriormente por Márcio Fernandes, demitido após a eliminação na Copa do Brasil para o Figueirense.

Provável escalação:

Renan; Iury, Rafael Vitor, Léo Coelho e Rafael Furlan; Jorge Jiménez, Fabinho e Erick Varão; Rafael Tavares, Shiappcasse (Vinícius Leite) e Marcelo Cirino.

Arbitragem

Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso

Assistente 1: Anne Kesy Gomes De Sá

Assistente 2: Uesclei Regison Pereira dos Santos

Quarto árbitro: Elenildo Batista Rodrigues Junior

VAR: Ivan da Silva Guimarães Júnior

AVAR: Dimmi Yuri Das Chargas Cardoso

Observador VAR: Celso Mota Rezende

Analista de campo: Rodrigo Rebelo Novaes

(*) Com informações do Ge

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