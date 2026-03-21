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Acidente ocorreu no Aeroclube de Manaus; aluno foi socorrido com traumatismos e levado ao Hospital João Lúcio.

As autoridades identificaram as vítimas do acidente com uma aeronave de pequeno porte ocorrido na manhã deste sábado (21), no Aeroclube de Manaus. O piloto morreu ainda no local, enquanto o aluno sofreu ferimentos graves e seguiu para atendimento hospitalar.

Piloto morre no local e aluno fica ferido

O piloto Fernando Lúcio Moreira dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu na área do acidente. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito ainda no local.

Já o aluno Ulisses de Oliveira sobreviveu à queda, mas apresentou traumatismo craniano e torácico. Em seguida, as equipes o encaminharam em estado grave ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Queda ocorre logo após decolagem

Segundo informações preliminares, o avião perdeu sustentação logo após decolar. Com isso, a aeronave caiu em uma área próxima à pista do aeroclube.

O impacto mobilizou rapidamente as equipes de emergência e provocou grande movimentação no local.

Resgate mobiliza equipes e área é isolada

O Corpo de Bombeiros e o Samu atuaram diretamente no resgate das vítimas. Além disso, a Polícia Militar isolou a área para garantir a segurança e preservar possíveis evidências.

Investigação vai apurar causas do acidente

Órgãos especializados vão investigar o caso, entre eles o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Civil do Amazonas.

A perícia deve apontar se fatores como falha mecânica, erro humano ou outras condições contribuíram para a queda.

Imagens mostram cenário após impacto

Registros feitos após o acidente mostram destroços da aeronave espalhados nas proximidades da pista, além da atuação das equipes de resgate durante a ocorrência.

IMAGENS:

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