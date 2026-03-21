investimento

O balanço inclui entregas concluídas, frentes em execução e novas etapas previstas em diferentes zonas da capital

O Governo do Amazonas está investindo mais de R$ 2 bilhões em obras e projetos realizados em Manaus, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgãos que atuam de forma integrada. As ações, desde 2019, quando iniciou a atual administração, incluem intervenções concluídas, frentes em execução e novas etapas previstas em diferentes bairros da capital, abrangendo áreas como habitação, saneamento, mobilidade urbana, iluminação pública, saúde, esporte e requalificação de espaços públicos.

Os resultados alcançados abrangem programas como o Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), Amazonas Meu Lar, Asfalta Amazonas e Ilumina+. Entre as iniciativas, destacam-se, ainda, ações do programa Água Boa, executado pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), órgão vinculado à Sedurb.

Segundo o secretário da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo, a estratégia tem sido integrar diferentes programas dentro da mesma zona urbana para acelerar os resultados na capital. “Quando pavimentação, saneamento, iluminação e habitação chegam juntos, a população percebe a mudança no dia a dia. É realmente uma mudança de vida”, afirma.

Foto: Divulgação

Zona Sul

Na zona Sul, os recursos somam cerca de R$ 480 milhões. Incluem obras do Prosamin+, como a conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Educandos, a maior da região Norte em capacidade. Nessa área, também entregou a primeira etapa da ETE Raiz, que está sendo construída pela Águas de Manaus, em terreno cedido pelo estado.

O Governo do Amazonas concluiu e entregou dois conjuntos habitacionais do Prosamin+ na zona Sul: os residenciais Rodrigo Otávio, com 32 unidades, e Maués, com 72 apartamentos. Ambos receberam famílias reassentadas das comunidades da Sharp e Manaus 2000. Somente na zona Sul, já foram reassentadas mais de 1,4 mil famílias, que saíram de áreas de risco de alagação para moradias seguras e dignas.

Segundo o secretário Marcellus Campêlo, ainda há três residenciais em construção na zona Sul. Dois na área da ligação viária Silves-Maués, pelo Prosamin+, em estágio já avançado. Pelo Amazonas Meu Lar, está em execução o Residencial Petrópolis, com 32 unidades. Também está sendo dado andamento ao projeto de retrofit do antigo prédio da Receita Federal, que será transformado em residencial para pessoas de baixa renda.

No campo da mobilidade, ele destaca a obra da Ligação Viária Silves–Maués, inaugurada em abril de 2025, conectando o Distrito Industrial ao Centro e reduzindo o fluxo na avenida Rodrigo Otávio.

Pelo Asfalta Amazonas, foram recuperadas importantes vias da zona Sul, como as avenidas Lourenço Braga, Sete de Setembro, Castelo Branco, Codajás e trechos da Rodrigo Otávio, além de diversas ruas do Centro, Cachoeirinha, Educandos, Betânia, Crespo, Raiz e Colônia Oliveira Machado.

Pelo Ilumina+ Amazonas, ganharam iluminação pública de LED importantes corredores urbanos e áreas turísticas, como o entorno do Teatro Amazonas e do Porto da Manaus Moderna.

A zona Sul também ganhou os parques das Araras, Dois Amigos, Oscarino e Peteleco, Mestre Chico II e Largo Elza Simões. Foram revitalizados os parques Senador Jefferson Peres, Paulo Jacob, Bittencourt, Manaus, Igarapé da Freira, Linear Beira Rio e Largo Mestre Chico.

As feiras e mercados tradicionais da região passaram por revitalização com recursos estaduais, incluindo o Mercado Municipal Adolpho Lisboa e as feiras da Cachoeirinha, Betânia, Colônia Oliveira Machado, Praça 14, Raiz, Educandos e Crespo.

A zona Sul recebeu investimentos para a requalificação de espaços esportivos e convivência comunitária. Além das arenas Betanhão e Betânia Multiuso, a região também foi contemplada com a revitalização dos campos Noroeste e Suplanzão.

Marcellus Campêlo ressalta que as unidades de saúde da região foram revitalizadas. Na Fundação Hospitalar Alfredo da Matta foi construído um novo centro cirúrgico.

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Zona Leste

A zona Leste recebeu R$ 360 milhões em investimentos. As ações, ressalta o secretário Marcellus Campêlo, incluíram saneamento, drenagem, mobilidade urbana, iluminação pública e reforma de espaços públicos.

Pelo Prosamin+, as atividades focaram na recuperação e organização de áreas que sofriam com alagamentos e também incluíram a construção da Ponte Autaz Mirim. Estão em construção pelo programa 176 apartamentos na Comunidade da Sharp.

Por meio do Asfalta Amazonas, com recursos repassados ao município pela UGPE, foram recuperadas grandes avenidas, como Autaz Mirim, Grande Circular e Cosme Ferreira. O Ilumina+ Amazonas levou iluminação de LED às principais vias da zona Leste.

As feiras e mercados do Armando Mendes, Zumbi, São José II, Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho e Gilberto Mestrinho, passaram por revitalização, com recursos do estado.

Os campos do Vermelhão, no Mauzinho, e do Zumbi, receberam obras de revitalização. O Parque Amazonino Mendes foi entregue, com pistas de caminhada, ciclovias sinalizadas, academia ao ar livre e áreas de convivência.

Na saúde, Marcellus Campêlo cita o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio, que passou por reforma e ampliação. O HPS Platão Araújo e o SPA do Coroado também receberam melhorias gerais, assim como as policlínicas Antônio Aleixo e Zeno Lanzini e a Maternidade Ana Braga.

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Zona Norte

Na zona Norte, o investimento é de R$ 290 milhões. Pelo Prosamin+, as obras focaram na recuperação ambiental e na proteção de encostas. Pelo Asfalta Amazonas, as frentes de trabalho se concentraram em Novo Israel, Monte das Oliveiras, Santa Etelvina, Cidade Nova e Colônia Santo Antônio.

O Ilumina+ substituiu as antigas lâmpadas por tecnologia LED em avenidas de grande fluxo, como a Noel Nutels e a Max Teixeira (Cidade Nova), além de ruas e praças.

O comércio local foi fortalecido com a reforma das feiras, no Mundo Novo, Santa Etelvina, Nova Cidade, Cidade Nova, Monte das Oliveiras e Colônia Santo Antônio.

Na habitação, o secretário Marcellus Campêlo observa que o Programa Amazonas Meu Lar avançou com a construção de 48 unidades habitacionais no Novo Aleixo.

Na área de esporte, campos esportivos foram revitalizados nos bairros Novo Israel, Comunidade Rio Piorini, Santa Etelvina, Cidade Nova, Nova Cidade, Mundo Novo, Lago Azul, Jesus Me Deu e Colônia Terra Nova.

O secretário Marcellus Campêlo aponta, nessa região, os investimentos realizados na construção do complexo que une o Parque Amazonino Mendes ao Parque Gigantes da Floresta, situados no limite entre os bairros Novo Aleixo (Zona Norte) e Mutirão (Zona Leste). Ambas as obras são fruto de convênio entre o Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus.

Na saúde, ele ressalta as obras de reforma e ampliação que estão ocorrendo na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes. Foram revitalizados a Policlínica Dr. Danilo Corrêa, o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI) André Araújo, o complexo formado pelo SPA/Policlínica José Lins e a UPA José Rodrigues.

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Zona Oeste

Os investimentos somam R$ 260 milhões. O Prosamin+ atuou na urbanização e drenagem da Bacia do São Raimundo. No Igarapé do Franco, as obras avançaram com saneamento e escoamento das águas das chuvas. No Igarapé do Bindá (Redenção), trechos do canal foram reforçados com concreto para evitar erosões, enquanto no Igarapé da Bolívia (Santo Antônio), foram instalados bueiros e ralos para acabar com os alagamentos nas ruas.

O programa também promoveu a revitalização do entorno dos Parques Castelhana e Rio Negro, com a criação de ciclovias, áreas de convivência e novos jardins. O Prosamin+ entregou o Residencial São Raimundo (216 apartamentos) e o Mestre Chico II (180 unidades), além de avançar com o Residencial Redenção (160 moradias).

O programa Amazonas Meu Lar amplia essa frente com a construção de 256 apartamentos na Compensa, 176 unidades no Tarumã e 64 no Alvorada, garantindo o acesso à casa própria.

A mobilidade urbana na região avançou com o programa Asfalta Amazonas, beneficiando as avenidas Brasil, na Compensa, Coronel Teixeira, na Ponta Negra, além de ruas dessa área da cidade. O Ilumina+ chegou às avenidas Brasil e Coronel Teixeira. Diversos espaços de lazer receberam iluminação de LED, inclusive o entorno da Ponta Negra.

As feiras e mercados localizados nos bairros Compensa, Santo Antônio, São Raimundo, Glória, Alvorada, Dom Pedro, Redenção e Lírio do Vale foram totalmente reformados. As obras de revitlização atingiram campos esportivos e de lazer do São Raimundo, Alvorada, Dom Pedro, Compensa, Nova Esperança/Cophasa e Lírio do Vale.

O bairro da Paz, ganhou o Complexo Esportivo Wagner Augusto Góes Costa. Na Redenção, as famílias agora contam com o Complexo Santos Dumont totalmente modernizado. No Tarumã foi construída a Arena Cidadão 10, um espaço multiuso, e no Santo Agostinho foi entregue a Arena Poliesportiva Jairo Oliveira.

A infraestrutura social também foi fortalecida com a reforma do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (Santo Antônio) e das áreas de lazer no Parque das Tribos (Tarumã).

Na saúde, foi concluída a obra do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu), no Dom Pedro. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foi reformado, assim como o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI) Ada Rodrigues Viana e o SPA São Raimundo.

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Zona Centro-Sul

Com investimentos de R$ 150 milhões do Governo do Amazonas, a zona Centro-Sul passou por um amplo processo de modernização. Na área de saneamento e drenagem, o programa Prosamin+ realizou intervenções significativas para acabar com os alagamentos na área.

A mobilidade foi fortalecida com foco na acessibilidade e na fluidez do trânsito. O Programa Asfalta Amazonas alcançou as avenidas Djalma Batista, Darcy Vargas, Constantino Nery, Mário Ypiranga Monteiro, Umberto Calderaro Filho e Ephigênio Salles, além de ruas daquela área da cidade. Um dos grandes marcos na mobilidade foram as obras na Avenida Ephigênio Salles (Adrianópolis), que incluíram o alargamento das pistas e a criação de novas faixas para os veículos.

Foram instaladas luminárias de LED no entorno da Arena da Amazônia, do Centro de Convenções Vasco Vasques e da Arena Amadeu Teixeira (bairro Flores/Chapada). As avenidas Constantino Nery e Mário Ypiranga Monteiro também receberam LED.

As feiras e mercados da zona Centro-Sul passaram por uma reforma completa. As obras contemplaram as unidades do Parque 10, Aleixo, Chapada e Nossa Senhora das Graças (Vieiralves).

No eixo de esporte, cultura e lazer, as ações da Sedurb e UGPE garantiram a preservação e modernização de patrimônios do estado. Passaram por melhorias a Arena Amadeu Teixeira, a Arena da Amazônia e o Centro de Convenções Vasco Vasques, este ampliado com mais um novo pavilhão.

Na saúde, as obras alcançaram o HPS 28 de Agosto, que passou por uma ampla reforma estrutural, com destaque para a entrega de novos leitos. No mesmo complexo, o Instituto da Mulher Dona Lindu também foi revitalizado.

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