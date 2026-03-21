Uniforme

Uniforme será usado na Copa e estreia em amistosos de março

A Seleção Brasileira e a Nike divulgaram, neste sábado (21), a nova camisa amarela que será utilizada pela equipe comandada por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo deste ano.

A apresentação do uniforme marcou mais uma etapa da preparação da equipe para o torneio, além de movimentar os torcedores nas redes sociais.

Campanha reúne estrelas da Seleção

Para promover o novo uniforme, a campanha “Alegria que Apavora” contou com a participação de Vinicius Júnior, Estevão, Lucas Paquetá e Richarlison.

No entanto, apesar de estrelarem a divulgação, Paquetá e Richarlison não foram convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos de março contra França e Croácia.

Uniforme mantém tradição sem logo alternativo

Diferentemente da camisa azul alternativa, o uniforme principal não contará com o logo da Air Jordan. Assim, a peça trará apenas os símbolos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e da Nike.

A nova camisa amarela começará a ser vendida a partir de segunda-feira (23), às 9h.

CBF e Nike lançam oficialmente o uniforme 1 do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 • Divulgação/Nike

Amistosos e preparação para a Copa

Durante a Data Fifa, a Seleção Brasileira enfrentará a França no dia 26 e a Croácia no dia 31. Em seguida, já na reta final de preparação para o Mundial, a equipe encara o Panamá no dia 31 de maio, no Maracanã, em partida que marcará a despedida do time do país.

Depois disso, o Brasil joga contra o Egito, no dia 6 de junho, já nos Estados Unidos.

Brasil está no Grupo C

Na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira integra o Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Assim, a equipe chega ao torneio com expectativa de bom desempenho e busca por mais um título mundial.

CBF e Nike lançam oficialmente o uniforme 1 do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 • Divulgação/Nike

(*) Com informações da CNN Brasil

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