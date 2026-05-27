Ex-técnico do Flamengo é tratado como prioridade pela diretoria do clube alemão para a próxima temporada.
Leverkusen (Alemanha) – O ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís, entrou na mira do futebol europeu e aparece como favorito para assumir o comando do Bayer Leverkusen na próxima temporada.
Segundo informações da Sky Sports Alemanha, o brasileiro é o principal alvo da diretoria alemã. As conversas entre as partes já começaram, e o nome de Filipe Luís é tratado internamente como prioridade máxima do clube.
Apesar do otimismo, o Bayer Leverkusen mantém outras opções em análise caso as negociações não avancem.
Bayer Leverkusen planeja mudança no comando técnico
O interesse em Filipe Luís faz parte de um processo de reformulação da comissão técnica do clube alemão.
A diretoria pretende definir o novo treinador antes de oficializar a saída do atual comandante, Kasper Hjulmand. O técnico dinamarquês tem contrato até 2027 e assumiu a equipe de forma emergencial após a saída do holandês Erik ten Hag no início da última temporada.
Filipe Luís pode ter primeira experiência na Europa
Caso aceite o convite, esta será a primeira experiência de Filipe Luís como treinador no futebol europeu.
Como jogador, o ex-lateral construiu uma carreira de destaque no continente, principalmente com a camisa do Atlético de Madrid.
Aos 40 anos, Filipe Luís iniciou a trajetória como técnico nas categorias de base do Flamengo logo após encerrar a carreira nos gramados.
Ex-Flamengo ganhou destaque como treinador
Mesmo com pouco tempo na função, Filipe Luís ganhou reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no clube carioca.
O estilo de jogo ofensivo e a boa leitura tática chamaram atenção de dirigentes e observadores do futebol europeu.
Agora, o treinador brasileiro pode dar o primeiro grande passo internacional na carreira à beira do campo.
