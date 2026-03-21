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Discussão começou após Castigo do Monstro e troca de acusações

Um embate entre Alberto Cowboy e Ana Paula marcou a tarde deste sábado (21) no Big Brother Brasil 26. A discussão começou após Leandro Boneco indicar o Líder Cowboy ao Castigo do Monstro, o que gerou uma sequência de acusações e provocações no Quarto Sonho de Voar.

Troca de acusações após Castigo do Monstro

Logo após a indicação, Alberto Cowboy direcionou críticas a Ana Paula. O brother chamou a sister de falsa e questionou sua relação com Boneco, relembrando que ela já havia vetado o participante anteriormente.

“Ele vai te conhecer mais cedo ou mais tarde. O jogo continua. Você é comedora de cérebros, Ana Paula, seu jogo está caindo. Relaxa, sua hora chega”, disse Cowboy à sister.

Em seguida, ele sugeriu que Ana Paula teria influenciado Boneco na decisão. “Caiu na pilha da sua amiguinha aí.” E complementou: “Muy amiga, caiu na pilha dela, parabéns.”

Ana Paula rebate e ironiza postura do Líder

Por outro lado, Ana Paula provocou o Líder ao questionar sua postura no jogo. Após Cowboy afirmar que a prova de resistência exige mais do que sorte, envolvendo esforço e determinação, a jornalista ironizou o discurso.

Ela também acusou o brother de adotar uma postura de vitimização ao comentar as dificuldades enfrentadas no Castigo do Monstro.

“Eu sou super vítima. Sou a que mais se faz de vítima, inclusive. Continua usando o chapéu amassado, você não ganhou um novo”, alfinetou.

🔥Ana Paula se diverte com o surto de Cowboy. #BBB26 pic.twitter.com/twYkdc5j09 — Central Reality (@centralreality) March 21, 2026

Clima esquenta com desafio direto ao Paredão

A tensão aumentou quando Ana Paula desafiou diretamente Cowboy sobre sua imunidade no jogo.

“Não sou coitada, não, pelo contrário. Estou esperando você parar de ficar imune para ver se você vai para o Paredão. E pode ir comigo que não tenho medo. Estou esperando sua coragem na indicação de amanhã”, disse a sister.

Cowboy respondeu afirmando que sua postura faz parte de uma estratégia.

“Pode ficar tranquila. No meu jogo, você não manda […] Não é falta de coragem, não. É estratégia, é pensamento. Não é o seu jogo”.

Ana Paula encerrou a discussão com mais uma provocação:

“Já quer justificar a covardia? Será? Vou esperar amanhã”.

Repercussão entre os brothers

Durante o confronto, Ana Paula demonstrou se divertir com a reação de Cowboy, que, segundo ela, “saiu da casinha”.

Enquanto isso, o brother avaliou o cenário do jogo e apontou Chaiany como favorita do público. Além disso, ele afirmou que Ana Paula estaria “queimada” fora da casa após conflitos com a participante.

Assim, a discussão elevou a tensão no reality e deve impactar os próximos desdobramentos do jogo.

(*) Com informações da CNN Brasil

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