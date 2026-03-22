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Senador reforça investimentos em saúde, porto, educação e setor produtivo no interior do Amazonas

O senador Eduardo Braga cumpriu, neste sábado (21), uma agenda intensa de entregas em Coari, no interior do Amazonas. A programação destacou ações nas áreas de saúde, infraestrutura, educação e desenvolvimento econômico.

Saúde: UBS reforça atendimento

Inicialmente, a agenda teve como um dos principais momentos a reinauguração da UBS Laércio Braga. A unidade, considerada estratégica para o atendimento da população, passou por melhorias com apoio viabilizado pelo mandato do senador.

Durante a visita, Eduardo Braga destacou a importância de fortalecer a rede de atenção básica no município.

“É gratificante ver uma unidade estruturada, abastecida, com medicamentos e pronta para atender quem mais precisa. Esse é o resultado de recursos bem aplicados, que chegam na ponta e fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Infraestrutura: porto modernizado amplia mobilidade

Além disso, o senador participou da entrega oficial do Porto de Coari, que passou por reconstrução e modernização. Com isso, a estrutura garante mais segurança e mobilidade para a população que depende do transporte fluvial.

“Hoje estamos entregando um porto revitalizado, moderno e seguro, pronto para atender a população de Coari com dignidade”, afirmou o senador.

A obra incluiu reforço estrutural, melhorias nos pontos de atracação e recuperação do flutuante. Também houve intervenções no retroporto, o que melhorou o atendimento aos usuários.

Na sequência, Eduardo Braga anunciou novos avanços para o terminal.

“O povo de Coari não merece enfrentar sol e chuva para embarcar. Vamos avançar com a implantação de cobertura nos acessos e, no próximo ano, duplicar o flutuador e implantar um modelo rebaixado para atender melhor as pequenas embarcações”, destacou.

Educação: ações ampliam acesso e inclusão

Em seguida, o senador participou da entrega de kits de fardamento escolar e da inauguração de duas escolas na zona rural. As ações ampliam o acesso à educação e melhoram a estrutura de ensino no município.

Durante a agenda educacional, ele reforçou o compromisso com a erradicação do analfabetismo.

“Nós vamos investir todos os anos no EJA I, que atende principalmente os idosos, para zerar o analfabetismo em Coari. Esse é um compromisso que eu assumo com a população”, declarou.

Setor primário: apoio aos produtores locais

Por fim, a agenda incluiu a entrega de implementos agrícolas, fortalecendo o setor primário e apoiando produtores locais.

“O nosso agricultor preserva a floresta, mantém mais de 95% da nossa cobertura em pé, mas também tem o direito de prosperar e ter uma vida melhor”, afirmou.

Além disso, o senador ressaltou a importância estratégica de Coari na matriz energética do estado.

“Coari tem uma das mais modernas usinas de geração de energia elétrica a gás, e tenho a honra de ter contribuído para isso quando fui ministro de Minas e Energia”, lembrou.

Investimentos e resultados

De acordo com o senador, as entregas demonstram que os investimentos já se transformam em resultados concretos para a população.

“Estamos levando saúde, infraestrutura, educação e oportunidades. Coari é exemplo de que, com trabalho sério, é possível avançar. O Amazonas pode mais, e nós vamos continuar fazendo”, concluiu.

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