O terceiro e último dia do Lollapalooza Brasil 2026, neste domingo (22), reúne uma programação marcada por hip-hop, música eletrônica e pop alternativo. O evento acontece no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.
Entre os destaques, o rapper americano Tyler, The Creator faz sua estreia no festival como headliner do palco principal. Ao mesmo tempo, a DJ sul-coreana Peggy Gou comanda o Perry’s by Fiat, enquanto a neozelandesa Lorde encerra a programação no palco Samsung Galaxy.
Além disso, a 13ª edição do festival também conta com apresentações de Mundo Livre S/A, da americana Addison Rae, da banda carioca Oruã e do grupo feminino Katseye.
Estreia aguardada de Tyler, The Creator
Após cancelar sua participação no festival em 2018, Tyler, The Creator finalmente sobe ao palco do Lollapalooza, em um dos shows mais esperados pelo público.
Conhecido por expandir os limites do rap com álbuns conceituais que abordam sexualidade, afetos e vulnerabilidade, o artista apresenta faixas de “Chromakopia” (2024), com uma proposta mais intimista, e “Don’t Tap the Glass” (2025), que aposta em uma sonoridade mais dançante.
Além da música, Tyler também integra o elenco do filme “Marty Supreme”, estrelado por Timothée Chalamet.
Lorde retorna ao Brasil após quatro anos
Por outro lado, Lorde volta ao Brasil após quatro anos longe dos palcos nacionais. A artista apresenta o álbum “Virgin”, que a recolocou em evidência no cenário musical.
Durante o show, a cantora aposta em uma performance diferenciada, com o uso de telões e até uma esteira no palco, onde canta enquanto se exercita.
Eletrônica e pop viral animam o público
Enquanto isso, Peggy Gou promete agitar o público com seu set repleto de hits. Entre eles, está “(It Goes Like) Nanana”, sucesso lançado em 2023 que domina pistas ao redor do mundo.
Já Addison Rae leva ao palco um repertório que mistura músicas recentes e faixas virais no TikTok, como “Fame Is a Gun” e “I Got It Bad”.
Assim, o encerramento do Lollapalooza 2026 reforça a diversidade musical do festival, reunindo diferentes estilos e artistas de destaque no cenário internacional.
(*) Com informações da Folha de S.Paulo
