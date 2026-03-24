Execução

Câmeras de segurança registraram ataque que matou proprietário de hotel; criminosos fugiram após o crime.

Um vídeo mostra o momento em que o proprietário do Hotel Águia de Ouro, conhecido como ‘Edinho’, é morto a tiros na frente do estabelecimento, neste domingo (22), no município de Apuí, a 453 quilômetros ao sul de Manaus. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos.

Nas imagens, Edinho aparece sentado em sua motocicleta, estacionada em frente ao hotel, enquanto utiliza o celular, aparentemente distraído. Em seguida, dois homens chegam em outra motocicleta. O garupa desce rapidamente já com a arma em punho e inicia os disparos contra o empresário.

Mesmo após ser atingido e cair da moto, Edinho continua sendo alvo dos disparos. O criminoso se aproxima e efetua novos tiros à queima-roupa contra a vítima caída. Após a execução, o suspeito retorna à motocicleta e foge junto ao comparsa em alta velocidade.

O crime é investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

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