Prisão

Autor havia praticado o mesmo crime em menos de uma semana.

Manaus (AM) – Um motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (24) após abastecer o carro em um posto de combustível e fugir sem pagar. O crime ocorreu no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul da capital. Após o abastecimento, o suspeito deixou o local sem efetuar o pagamento.

Prisão ocorreu em menos de duas horas

A prisão foi efetuada por equipes do 18º Distrito Integrado de Polícia no conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, em menos de duas horas após o crime.

Suspeito é reincidente

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, o homem já é reincidente nesse tipo de prática.

“Identificamos que ele agia com frequência. Na última semana, já havia aplicado o mesmo golpe em outro posto de combustível na zona Norte”, explicou o delegado.

Investigação e identificação

As diligências começaram após denúncias e vídeos divulgados nas redes sociais. Com as imagens, a polícia conseguiu identificar a placa do veículo utilizado pelo suspeito.

Mesmo sem registro imediato de Boletim de Ocorrência (BO) por parte das vítimas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o carro em um mercado no conjunto Manoa.

Procedimentos legais

O homem, que já possui antecedentes criminais, foi levado à delegacia. No local, foi autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo.

Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

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