Manaus (AM) – Um motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (24) após abastecer o carro em um posto de combustível e fugir sem pagar. O crime ocorreu no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul da capital. Após o abastecimento, o suspeito deixou o local sem efetuar o pagamento.
Prisão ocorreu em menos de duas horas
A prisão foi efetuada por equipes do 18º Distrito Integrado de Polícia no conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, em menos de duas horas após o crime.
Suspeito é reincidente
De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, o homem já é reincidente nesse tipo de prática.
“Identificamos que ele agia com frequência. Na última semana, já havia aplicado o mesmo golpe em outro posto de combustível na zona Norte”, explicou o delegado.
Investigação e identificação
As diligências começaram após denúncias e vídeos divulgados nas redes sociais. Com as imagens, a polícia conseguiu identificar a placa do veículo utilizado pelo suspeito.
Mesmo sem registro imediato de Boletim de Ocorrência (BO) por parte das vítimas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o carro em um mercado no conjunto Manoa.
Procedimentos legais
O homem, que já possui antecedentes criminais, foi levado à delegacia. No local, foi autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo.
Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.
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