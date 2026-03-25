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Estado registra avanço mensal e mantém expansão no comparativo anual.

O Amazonas registrou crescimento nas atividades turísticas em janeiro de 2026, em contraste com o cenário nacional, conforme informou a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o estado avançou 4,7% em relação a dezembro de 2025, enquanto o país apresentou retração de 1,1% no período.

De acordo com a Amazonastur, o desempenho está relacionado às ações de promoção do destino em feiras e eventos nacionais e internacionais, que ampliam a visibilidade do Amazonas e estimulam o fluxo de visitantes.

Para o presidente da empresa estatal, Marcel Alexandre, os resultados refletem a política de fortalecimento do setor adotada pelo Governo do Estado. “Os investimentos em infraestrutura turística, promoção do destino e participação em feiras nacionais e internacionais ampliam a visibilidade do Amazonas e estimulam a vinda de visitantes. O turismo é estratégico para o desenvolvimento econômico, geração de emprego e valorização das potencialidades regionais”, afirmou.

Os dados são provenientes da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE. O levantamento aponta que, em janeiro de 2026, enquanto a atividade turística do Brasil caiu 1,1% em relação a dezembro de 2025, o Amazonas seguiu no caminho oposto e registrou alta de 4,7%, colocando o estado entre os melhores desempenhos do país no período. O estado ficou atrás apenas de São Paulo e aparece à frente de Pará, terceiro colocado no ranking.

Na comparação com janeiro de 2025, o resultado é ainda mais positivo. O Amazonas apresentou crescimento de 13,7% no volume de atividades turísticas, um dos maiores avanços entre os estados pesquisados.

Os dados indicam que o estado mantém trajetória de expansão sustentada pelo turismo de natureza, pela ampliação da conectividade aérea e pelo aumento da procura por destinos da região Norte. O desempenho evidencia a manutenção do fluxo de visitantes e o fortalecimento dos serviços ligados à cadeia do turismo, como transporte aéreo, hospedagem, alimentação e agenciamento de viagens.

Mesmo com desempenhos expressivos de outras unidades da federação, o Amazonas permanece entre os estados com crescimento relevante no setor, reforçando o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e geração de renda.

Fotos: Arquivo/ Amazonastur

Segundo a Amazonastur, os dados consolidados confirmam o destaque do estado na expansão do fluxo turístico, no aumento da conectividade aérea e no crescimento da geração de renda. O resultado reflete ações de promoção do destino, articulações com o trade turístico para ampliar a competitividade do produto regional e tratativas para ampliação de rotas aéreas.

O trabalho também inclui a estruturação dos produtos turísticos do estado, com ampliação da infraestrutura, capacitação de mão de obra, regularização de prestadores de serviços e oferta de ferramentas que fortalecem o receptivo local, como a plataforma Amazonas To Go.

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