Polícia

As bases fluviais resultaram danos em mais de R$1,018 bilhão ao narcotráfico

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) anunciou, nesta sexta-feira (27/03), o envio da Base Fluvial Arpão 1, para fortalecer o policiamento no município de Jutaí, no interior do Amazonas, e cidades adjacentes. A base contará com equipes integradas da Polícia Militar (PMAM), da Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros (CBMAM), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e assim como as demais, atuará no combate direto ao narcotráfico, crimes ambientais, biopirataria e patrulhamento nas comunidades ribeirinhas.

Integração

Na Base Arpão 1, estarão efetivos da PMAM, que contaram com policiais dos Comando de Policiamento Especializado (CPE), do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipsCães), dentre outros. Além disso, contará com peritos do DPTC, de Bombeiros Militares e policiais Civis.

Com o envio, o Amazonas contará com cinco bases fluviais operando simultaneamente. A Base Arpão 2 está em Coari, a Base Arpão 3 atua no município de Barcelos, enquanto a Base Tiradentes fica em Codajás e a Base Paulo Pinto Nery está localizada em Itacoatiara.

Produtividades das Bases Flutuantes

Desde a implantação, as operações realizadas pelas bases fluviais resultaram danos em mais de R$1,018 bilhão ao narcotráfico, evidenciando a efetividade da estratégia no combate às atividades criminosas nas calhas dos rios Negro e Solimões.

Neste período as ações culminaram ainda na apreensão de mais de 31 toneladas de entorpecentes, além de 905 prisões efetuadas. Também foram retiradas de circulação cerca de 11.629 munições, 308 armas de fogo, e mais de 15,4 milhões de litros de combustível.

No combate aos crimes ambientais, foram apreendidos 131,6 quilos de pescado e carne de caça ilegal, além de mais de 15 mil metros cúbicos em minérios e cerca de 168 embarcações apreendidas.

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