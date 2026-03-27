Acidente

Criança foi socorrida com múltiplas fraturas

Pedro do Carmo morreu e o filho dele, identificado apenas como Pietro, de 3 anos, ficou gravemente ferido após a moto em que eles estavam bater em uma carreta na rodovia AM-010, em Manaus. O acidente aconteceu por volta das 22h48 desta quinta-feira (26/03), nas proximidades do ramal 23 de Setembro, em uma área conhecida como lixão, na zona rural da capital.

Com o impacto do acidente, a moto ficou destruída e pai e filho foram arremessados a vários metros de distância. Pedro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Já a criança foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou múltiplas fraturas pelo corpo. O menino foi levado em estado grave para uma unidade hospitalar de Manaus, e até o momento não há atualização sobre o estado de saúde.

Policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia. A Polícia Científica fez os primeiros levantamentos que devem ajudar a esclarecer como o acidente aconteceu. O caso também é acompanhado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

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