Amazonas

Veículo perdeu o controle em curva e deixou trânsito lento na rodovia

Uma carreta carregada com toneladas de trigo tombou e espalhou a carga pela pista da rodovia AM-010, em um trecho que liga Manaus a Itacoatiara, na manhã desta sexta-feira (27/03). Segundo informações, o condutor perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva na altura do quilômetro 50.

Com o impacto, parte da cabine e da carroceria ficou destruída. A carga de trigo se espalhou pelo acostamento e por uma das faixas da rodovia, bloqueando parcialmente o tráfego e exigindo atenção redobrada de quem passa pela área.

Não informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista e nem se houve feridos.

Veja vídeo:

Carreta com carga de trigo tomba e bloqueia trecho da AM-010 pic.twitter.com/LtxXK70ysv — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 27, 2026

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