Violência

Criminoso fingiu ser motorista de aplicativo e levou celular da vítima.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma estudante foi assaltada na tarde de quinta-feira (26), no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. O suspeito se aproximou fingindo ser motorista de aplicativo e roubou o celular da vítima.

As imagens mostram a jovem sentada na calçada de uma residência quando o homem chega em uma motocicleta vermelha e estaciona a certa distância. Em seguida, ele desce do veículo, se aproxima da vítima e toma o aparelho de suas mãos.

A estudante ainda tenta reagir e segura o celular, entrando em uma breve luta corporal, mas acaba sendo empurrada pelo criminoso. Após a ação, o suspeito foge rapidamente na motocicleta.

A polícia deve investigar o caso para identificar e localizar o autor do crime.

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