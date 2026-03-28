Política

O encontro foi marcado pelo diálogo entre lideranças, pesquisadores e agentes do setor produtivo

O senador Omar Aziz participou, na manhã desta sexta-feira (27), do evento “Escutar para Cuidar”, que reuniu dezenas de empreendedores ligados aos ecossistemas de inovação de Manaus e do interior do Amazonas. O encontro foi marcado pelo diálogo entre lideranças, pesquisadores e agentes do setor produtivo, com foco no fortalecimento de iniciativas inovadoras na região.

Foto: Divulgação

Um dos destaques do encontro foi a participação do professor Pedro Mariosa, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), campus de Benjamin Constant, que atualmente atua com mais de 30 startups no município. Ele ressaltou o potencial da região e a integração com outros polos amazônicos. “Nós temos um microcosmo extremamente eficiente e com resultados expressivos em Benjamin Constant. Agora, identificamos que tanto em Iquitos como em Lima temos colegas com resultados ainda maiores, com total abertura para negociações e trocas”, explicou.

Mariosa também destacou o conhecimento das comunidades tradicionais aliando à inovação. “Temos uma população com conhecimentos tradicionais únicos e um ecossistema de inovação que funciona. O que nos diferencia agora é a capacidade de nos conectar com vizinhos que enfrentam desafios similares e possuem soluções complementares”, afirmou.

Omar elogiou as experiências bem-sucedidas em Benjamin Constant. “Eu vou parabenizar o prefeito Semeide e o ex-prefeito David Bemerguy quando eu tiver a oportunidade, porque é uma iniciativa revolucionária. Vai além do tempo da gente”, afirmou Omar.

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