Polícia

O material apreendido será encaminhado para análise pericial

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu, nesta quinta-feira (26/3), duas barras metálicas com características semelhantes às de ouro durante uma ação realizada em Manaus.

A operação foi deflagrada a partir de informações levantadas previamente, que levaram as equipes a monitorarem uma embarcação na capital amazonense. Durante a vigilância, os agentes identificaram movimentação considerada compatível com os dados obtidos, o que motivou a abordagem.

Na vistoria, foram encontradas duas barras metálicas, totalizando pouco mais de um quilo do material suspeito. Um homem foi conduzido à sede da Polícia Federal, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O material apreendido será encaminhado para análise pericial, que deve confirmar a natureza e a procedência do conteúdo.

A ação contou com o apoio e compartilhamento de informações da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas. A FICCO/AM é composta por órgãos federais, estaduais e municipais de segurança pública que atuam de forma integrada no combate ao crime organizado no estado.

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