Política

O senador destacou a importância da ciência como base para o desenvolvimento sustentável do Amazonas

O senador Omar Aziz visitou, na manhã desta quinta (26), a sede da Embrapa Amazônia Ocidental, localizada na rodovia AM-010, entre Manaus e Rio Preto da Eva, acompanhado dos deputados federais Sidney Leite e Pauderney Avelino. A comitiva foi recebida pelo chefe-geral da unidade, Everton Cordeiro.

Durante a visita, o senador destacou a importância da ciência como base para o desenvolvimento sustentável do Amazonas. “Acredito na ciência e na pesquisa. Estou há muitos anos dando uma contribuição e sei que o conhecimento é que vai levar o desenvolvimento no nosso estado. Sem o conhecimento nós não vamos desenvolver”, afirmou.

Omar também chamou atenção para o potencial da biodiversidade amazônica, citando pesquisas desenvolvidas pela instituição. “Eles têm um estudo sobre a planta do pau-rosa, por exemplo, que é o maior fixador do mundo. Você que usa um perfume, às vezes ele fica cheiroso o tempo todo e tem que ter um fixador. O Chanel Nº 5 usa o pau-rosa”, destacou.

O chefe-geral da Embrapa, Everton Cordeiro, reconheceu o apoio contínuo de Omar à pesquisa científica na região. “Somos muito gratos ao Omar. São mais de dez anos contribuindo com a Embrapa com a alocação de emendas parlamentares que são decisivas para que a gente faça nossas pesquisas em todo o estado do Amazonas”, disse, referindo-se aos mais de R$ 2,3 milhões destinados à instituição ao longo dos anos.

Ao final da visita, Omar reforçou a necessidade de investimentos de longo prazo na área científica. “Se a gente não plantar agora, não vai colher lá na frente. Tenho certeza que esse trabalho precisa começar hoje e muitas pessoas serão beneficiadas pelo que está sendo pesquisado aqui”, concluiu.

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