Amazonas

A ampliação da frota busca reduzir o tempo de espera nas paradas e melhorar a qualidade do serviço

O prefeito de Manaus, David Almeida, realiza nesta segunda-feira (30), às 11h, a entrega de 10 novos ônibus para o transporte público da capital. A cerimônia ocorre no estacionamento do Parque Amazonino Mendes, na avenida Alphaville, bairro Novo Aleixo, zona Norte.

Os veículos passam a integrar a frota que atende a população e fazem parte das ações da prefeitura para melhorar a mobilidade urbana na cidade. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana.

De acordo com a gestão municipal, os novos ônibus são mais modernos e oferecem melhores condições de conforto e segurança para os passageiros. Além disso, contam com estrutura adaptada para garantir acessibilidade a Pessoas com Deficiência (PcDs).

A ampliação da frota busca reduzir o tempo de espera nas paradas e melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários do transporte coletivo em Manaus.

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