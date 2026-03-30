Polícia

Suspeito ainda tentou fugir, mas foi preso no local

Uma briga por susposta traição terminou com a morte de um homem, identificado apenas como Geovane, na noite de domingo (29/03), na rua Miranda Leão, no Centro de Manaus.

Foto: Reprodução

Segundo informações preliminares, a vítima seria moradora de rua e estava dormindo quando foi atingida com golpe de faca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito pelo crime ainda teria tentado fugir, mas a polícia foi acionada e conseguiu localizá-lo. Além dele, outras duas mulheres que se envolveram na confusão também foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

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