Acidente

Riquelme estava na garupa de moto quando picape tentou entrar em estacionamento e causou a colisão

Riquelme Cavalcante dos Santos, de 18 anos, morreu na tarde de domingo (29/03) em um acidente de trânsito no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus, no mesmo dia em que comemorava o aniversário. O jovem estava na garupa de uma motocicleta quando foi atingido por uma picape e arremessado contra um poste.

De acordo com informações preliminares, a moto era conduzida por um homem de 29 anos e seguia pela rua Bem-te-Vi quando foi surpreendida pelo veículo modelo Chevrolet Montana. O motorista do carro tentou acessar o estacionamento do Bosque da Ciência, sinalizou a manobra, mas não percebeu a aproximação da motocicleta, provocando o acidente.

Com o impacto, Riquelme morreu ainda no local. O condutor da moto sofreu escoriações e recebeu atendimento médico.

Após o acidente, o motorista da picape foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso, que será investigado.

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