Uso controlado

Todo o material foi apreendido para análise e adoção das medidas cabíveis

Uma passageira, que não teve o nome divulgado, foi presa pela Polícia Federal, neste sábado (28/3), com aproximadamente 45 ampolas da substância tirzepatida, conhecido pelo nome comercial Mounjaro, durante fiscalização de rotina realizada no Aeroporto Internacional de Manaus.

A ação foi realizada com base em informações de inteligência, que orientaram a abordagem de passageira procedente de voo com origem na região Sul do país, com conexão em São Paulo. Durante a inspeção das bagagens, submetidas previamente ao raio-x, foram identificadas imagens suspeitas que indicavam a presença de frascos no interior das malas.

Diante dos indícios, foi realizada a abertura do conteúdo, ocasião em que os policiais federais localizaram as ampolas acondicionadas de forma dissimulada no interior de embalagens. A substância apreendida é de uso controlado, estando sujeita a normas sanitárias específicas para sua importação e comercialização no Brasil.

A passageira foi presa em flagrante e conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas. Todo o material foi apreendido para análise e adoção das medidas cabíveis.

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