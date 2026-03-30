Acidente

Vítima descia rua em alta velocidade no bairro Monte Sinai, zona Norte

Um ciclista, ainda não identificado, morreu na noite de domingo (29/03) após perder o controle da bicicleta e bater de frente contra o muro de uma casa no bairro Monte Sinai, zona Norte de Manaus. O impacto foi forte e a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações, o homem descia uma rua do bairro em alta velocidade quando perdeu o controle da bicicleta e acabou colidindo violentamente contra a estrutura da residência.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando a equipe chegou ao local, o ciclista já estava morto. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

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