Política

Eduardo afirma que estaria gravando um vídeo e mostrando ao pai, que cumpre prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preste esclarecimentos, em até 24 horas, sobre uma publicação feita por seu filho, Eduardo Bolsonaro.

Na postagem, Eduardo afirma que estaria gravando um vídeo e mostrando ao pai, que cumpre prisão domiciliar desde a última sexta-feira (27). Bolsonaro ficou internado por duas semanas em Brasília para tratar uma broncopneumonia.

“Vocês sabem por que eu estou gravando este vídeo? Porque eu estou mostrando ele ao meu pai. E vou provar a todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento prendendo de forma injusta o líder desse movimento”, diz Eduardo. Ao autorizar a prisão em casa, Moraes impôs medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acesso a celular e redes sociais. Na decisão, o ministro também menciona uma fala de Eduardo durante evento conservador no Texas, nos Estados Unidos. O ex-deputado mora no país desde o ano passado, após perder o mandato por faltas. Ele também responde a processo no Brasil por suspeita de tentar influenciar autoridades em casos ligados ao pai. Veja o vídeo; Leia mais

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