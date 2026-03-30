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Os ministros vão definir se a eleição será direta ou indireta

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, informou que o plenário analisará no dia 8 de abril a forma de escolha do novo governador do Rio de Janeiro. Os ministros vão definir se a eleição será direta, com voto popular, ou indireta, realizada pela Assembleia Legislativa.

A discussão ganhou força após decisão liminar do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu a eleição indireta ao atender pedido do Partido Social Democrático (PSD), favorável ao voto direto. A decisão contrasta com entendimento anterior do próprio STF que havia validado o modelo indireto.

Zanin também determinou que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, assuma interinamente o governo.

A crise começou após a renúncia do ex-governador Cláudio Castro para disputar o Senado. Com vacâncias na linha sucessória, o estado enfrenta impasse institucional, enquanto decisões judiciais e mudanças na Assembleia Legislativa podem impactar a definição do novo chefe do Executivo até o fim de 2026.

*Com informações da Agência Brasil

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