Polícia

Suspeito quebrou terminal com socos

Um homem, ainda não identificado, foi preso na tarde de domingo (29/03) após destruir um caixa eletrônico na região da Manaus Moderna, no Centro de Manaus. Durante a ação, ele acabou ferindo as próprias mãos.

Segundo informações preliminares, o suspeito destruiu o equipamento com socos, o que acabou chamando a atenção de pessoas que passavam pelo local. Duranta e a ação criminosa, o suspeito feriu as próprias mãos, mas mesmo assim continuou batendo no caixa eletrônico.

A polícia foi acionada e conseguiu deter o homem. Ele foi preso e encaminhado a uma delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A equipe do Portal Em Tempo solicitou informações da Polícia Militar sobre a prisão do homem e a motivação do ataque, mas até a publicação desta matéria, não houve resposta.

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